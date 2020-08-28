台男被噴不明液體　施襲者專向壯碩男落手

台灣台北市一名外貌俊美、王姓男子在社交平台發文稱，周四（27日）上午在士林捷運站被人跟蹤，對方甚至恐嚇：「再跑啊」，之後更朝他的眼睛噴不明液體。王男指，這名男子其實4年前就在士林捷運出沒，引起網民恐慌。台媒指，該男專門挑選帥氣、壯碩男子尾隨。

王男發文控訴，之前就注意到該男子在士林捷運站出現，也曾被盯上過，但都未發生過衝突。周四上午9時，王男步出捷運站時，發現這位男子用慣用方式緊跟在他的後方，還時不時用肩膀或手臂觸碰他。

他發現自己被跟蹤便轉頭對他大聲喊：「你想幹嘛」，對方於是大聲喝罵，還拿出事先準備好的不明噴霧直噴王男眼睛。王男則因害怕液體有危險，便趕緊跑至附近銀行洗手間沖洗眼睛，他回想起過程還餘悸猶存。王男報警，警方回應，已積極調閱閉路電視畫面，追撞疑犯，以防再有無辜民眾受害。

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