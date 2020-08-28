葡萄酒中浮現葡萄皮　經銷商稱不可能發生

山東臨沂市朱先生本月初買了12瓶葡萄酒，不料連續在兩瓶酒中喝出葡萄皮，他認定是質量問題，向賣酒的經銷商投訴，惟對方不承認，更稱：「如朱先生在相關檢測單位檢出酒有問題，將按規定賠償。」

朱先生花逾200元人民幣（約230港元）買了12瓶葡萄酒，目前已飲了11瓶，曾在其中2瓶發現葡萄皮。經銷商表示，店內所賣的葡萄酒都是從廠家直接進貨的，質量可以保證，「葡萄酒中喝出葡萄皮」此前從未聽說過，不可能發生這種情況，且紅酒已經開封，朱先生無法證明葡萄皮在開瓶之前就存在。

中國食品工業協會葡萄酒專家委員會秘書長楊強表示，葡萄酒常有出現沉澱物的現象，尤其是年份較長的葡萄酒，酒中沉澱物一般為酒石酸沉澱，或呈顆粒狀或呈片狀，體積有大有小。但通過圖片辨別，朱先生所指的「葡萄皮」不屬於酒石酸沉澱。楊強認為，正規廠商產出的葡萄酒中不可能出現葡萄皮，製酒過程中有嚴格的過濾工序。他續稱，如果朱先生確定開酒之前酒中就有葡萄皮的話，建議他去檢驗，看是否買到的是假酒。

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