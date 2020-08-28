警方今年破390宗製假案　涉額23億人民幣

今年以來，上海警方共破獲各類侵權假冒案件390多宗，搗毀犯罪窩點660多處，涉案金額超過23億元(人民幣，下同，約26億港元)，涉及品牌達260多個，當中包括多個全球知名奢侈品牌。

上海警方周四（27日）披露其中一宗案情指，今年5月，浦東公安分局在成都查處了一銷售假冒「香奈兒」、「普拉達」等知名品牌商品的線上「網紅店」，挖出背後隱藏的生產、運輸、倉儲、銷售全鏈條跨省製假售假犯罪團夥。

經查，以劉X、張X為首的犯罪團夥長期盤據於東莞、廣州、深圳三地，設立辦公點並招攬經理、財務、客服等工作人員，開設工廠進行批量製造、加工假冒知名品牌服飾、箱包、鞋類、飾品等，並對進出貨進行集中管理。

警方表示，疑犯從專賣店購得正品，然後照樣打板，找來相同或相似顏色的布料進行製作，待完成後再貼上仿冒的知名品牌標識對外銷售。

7月23日，專案組在當地警方的配合下，在廣東深圳、東莞，浙江杭州、溫州等地開展統一收網行動，一舉拘捕150人，搗毀製售假窩點18處，查封倉庫13個，查獲包裝生產線5條，現場繳獲假冒名牌產品逾10萬件，總價值逾5億元（約5.7億港元）。

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