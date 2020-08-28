婦人失業勒死重疾前夫　自殺未遂獲刑11年

四川內江市隆昌一名李姓女子，去年失業後不堪壓力欲輕生，卻擔心患有腦萎縮、生活不能自理的前夫陳某會對子女造成負擔，於是勒死對方，惟之後跳水自殺未遂。內江市中級人民法院日前開庭一審審理，李某犯故意殺人罪成，獲刑11年、剝奪政治權利2年。

李某與陳某結婚多年，育有一子一女。女兒表示，父親脾氣暴躁，常因生活瑣事與母親爭吵及打人，傷到頭部後患上腦萎縮、癲癇等嚴重疾病，生活逐漸不能自理，全家生活依靠母親支撐。兩人去年3月離婚後，李某仍繼續同居照顧前夫，直至同年7月失業。她在家庭壓力及焦慮下萌生輕生念頭，於是在家中用尼龍繩將陳某勒死，再到住所附近跳水輕生無果。

法院審理認為，李某作案時雖具焦慮情緒，卻無精神障礙，負有完全刑事責任能力，構成故意殺人罪。她在陳某激烈反抗下將對方勒死，手段殘忍，不屬於辯護律師所稱「情節較輕」的情況。惟李某明知他人報案仍在現場等待，被捕時無抗拒行為，到案後如實供述犯罪行為，可視為自首，遂依法從輕處罰。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020