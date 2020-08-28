私家車等紅燈拒讓救護車　被罰款200元人民幣

浙江杭州市桐廬縣一輛私家車因在等紅燈時，未避讓後方救護車，被交警罰款200元人民幣（約230港元）、記3分。

警方指，周一（24日）下午，涉事私家車停在縣城迎春路桐君路口的紅燈前，一輛正趕往救人的救護車鳴笛示警，要求該私家車讓路，惟私家車不為所動，附近交警吹哨子提醒亦無果，待20秒後綠燈亮起時才駛走。私家車司機事後表示，當時明白交警意思，但前方是紅燈，他怕被罰，只能等轉綠燈，才會讓行。

據相關規定，警車、消防車、救護車、工程搶險車執行緊急任務時，可以使用警報器、標誌燈具；在確保安全的前提下，不受行駛路線、行駛方向、行駛速度和信號燈的限制，其他車輛和行人應當讓行。

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