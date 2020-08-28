男童爬假山被卡石縫　消防「劈山」救人

內蒙古通遼市霍林郭勒市一名13歲男童，日前爬到假山頂上玩耍時，不慎卡在縫隙中不能動彈，消防員到場「劈山」救人，成功幫助男童脫險。

周一（24日）下午4時許，男童在一座高約10米的假山頂玩耍，獨自攀爬到假山頂部，在下山時為尋求刺激從假山頂部立式夾縫處滑下，不慎被卡動彈不得。他於是呼救近1個小時，終於有路過的市民發現他，及時報警。

消防員趕到救人，他們用防護服遮住男孩身體，防止發生二次傷害，隨後利用液壓頂桿對假山外部水泥層進行破拆，再用剪切鉗對水泥層內部的鋼筋進行切除，待男孩被卡位置鬆動後，消防員抱出男童。

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