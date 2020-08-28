台男大學生圖書館手淫　射精落女生外套

台灣新竹市的清華大學1名黃姓男生，今年2月13日下午在交通大學圖書館看書，見前方的女學生長髮飄逸、身材苗條，竟起邪念在館內手淫，並將精液射在女生外套帽子上，女生當時驚覺有異，起身發現後立刻報警，黃男遭新竹地方法院依毀損罪嫌，判處拘役30日，可易科罰金。

台媒指，女生當時在學校圖書館讀完書要離開時，發現座椅上的外套、帽子上有白色不明液體，因有異味，她懷疑是男性精液，因此立即報警。警方根據閉路電視及圖書館進入啪卡資料比對，鎖定是黃男所為，於是拘捕他。

黃男到案後坦誠，當日隨機挑選對象，看到受害女生長髮飄逸、身材苗條，就坐在她背後椅子上手淫，並接近她，將手上精液射在她外套上。黃男表示，他明知此舉不對，卻因無法自制，為滿足性慾而做出這種行為。

據了解，黃男品學兼優，且彈得一手好鋼琴，曾在鋼琴比賽中奪冠，不料卻做出公眾地方手淫的怪異行徑，引人側目。受害女生指，事後深感厭惡，不再穿那件布滿精液的外套。

法官認為，女學生的外套沾染精液，已不堪使用，當場扣起外套及擦拭後沾有精液的衞生紙，依刑法毀損罪判處拘役30日，得易科罰金。

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