證實解放軍南海射4枚導彈　美國防部批破壞穩定

美國國防部周四（27日）發聲明確認，解放軍日前在南海西沙群島附近試射4枚彈道導彈，沒有透露試射時間及導彈型號。五角大樓指摘中方在有主權爭議海域軍演及試射導彈，是進一步破壞南海穩定。

五角大樓在聲明中確認解放軍試射導彈，斥責此舉違反中國於2002年就避免作出令爭議變複雜或升級、影響和平及穩定的行動之承諾，中方在南海有爭議海域軍演是不利於緩和緊張局勢及保持穩定。聲明表示，軍演是中方一連串非法海洋主張的最新行動，不利於東南亞地區國家，五角大樓於7月已促請北京減少在區內軍事化及壓迫鄰國，但對方選擇試射導彈，升級行動。

此前，有報道引述中國軍方消息稱，解放軍周三（26日）上午向南海試射2枚導彈，其中一枚從青海發射的是東風26導彈，另一枚東風21D導彈則從浙江發射。後來再有英媒引述美國軍方知情人士指，解放軍當日試射4枚導彈。

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