城管與店主衝突玻璃門破碎　女童臉部割傷恐毀容

四川南充閬中市的城管人員，周二（25日）執法時與餐廳店主發生衝突，雙方因爭奪扣押物發生推撞。期間，店內玻璃門破碎，一名正在用餐的4歲女童臉部被玻璃碎片慘遭割傷。該市城管局辦公室工作人員周四（27日）回應指，對衝突一事並不知情。

內地傳媒報道，城管人員當日上午到七里片區塔山街一間羊雜店巡查時，要求店主將店外座椅搬入店內，但之後有多名城管陸續抵達現場抬走桌椅。店主表示，城管抬走座椅時未有作出任何解釋及出示扣押文件，她的丈夫主動將一張擺放在店外的桌子抬進室內，卻遭城管阻止，隨即引發衝突。

雙方發生爭執拉扯，期間餐廳的強化玻璃門爆裂，她和多名食客遭玻璃碎片劃傷流血，其中女童臉部被嚴重割傷。店主指，女童恐會毀容，及後或需接受整形手術，目前已花費逾5萬元人民幣（約5.7萬港元）治療，全部由城管墊付。

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