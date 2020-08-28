新冠肺炎：內地增9境外輸入　包括2菲律賓籍船員

國家衞健委周五（28日）通報稱，截至當日凌晨，內地新增9宗境外輸入病例，目前累計85,013宗確診，其中4634人死亡。

國家衞健委通報稱，新增的確診病例分別為四川4宗、上海3宗、福建和廣東1宗，無新增死亡病例，另新增16名無症狀感染者。目前仍有288人需留院治療，其中4人為重症患者。

上海市衞健委周五通報稱，新增的3名患者其中2人是菲律賓籍船員，另有1名中國人早前在印度工作。兩名船員自本月11日自菲律賓出發，周二（25日）抵達上海進行船隻維修，入境後被集中隔離觀察，期間出現症狀，隨後被診斷為確診病例。

另有1人於周二從印度出發，經德國轉機後於周三（26日）抵達上海浦東國際機場，集中隔離期間發病後確診。3宗確診病例目前已被送到定點醫院進行治療，已追蹤到同航班的56名密切接觸者，均被集中隔離觀察。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020