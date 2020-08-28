颱風「美莎克」最快明日形成　威力或較「巴威」強

一股熱帶低氣壓周五（28日）凌晨在菲律賓東邊海面形成，估計最快周六（29日）形成第9號颱風「美莎克」。台灣的氣象專家表示，颱風形成後，將從日本琉球群島到台灣宜蘭東面海域的宮古島附近通過，再向南韓附近移動，最接近台灣時間為下周一（31日）至下周二（9月1日）之間。

台灣的中央氣象局表示，該股熱帶低氣壓以每小時7公里速度，向西南偏西移動。台灣高雄3縣市周五有大雨特報，因對流仍旺盛，午後有雷雨，局部地區可能有大雨或豪雨。另在氣溫方面，南部將為30℃左右，其他地方達33℃至35℃高溫。

台灣的氣象專家表示，預計未來行經海域海溫高、垂直風切小，強度有機會更甚颱風「巴威」，而實際路徑仍待持續觀察。

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