傳5港示威者偷渡赴台獲安置高雄　陸委會稱沒資訊可提供

據報另有港人偷渡赴台時漂流到東沙群島（小圖），及後被安置在高雄（大圖）。

中國海警日前拘捕12名人蛇，包括涉違國安法的港人，消息指他們打算偷渡潛逃台灣後申請政治庇護。台媒周五（28日）引述消息報道，另有5名香港年輕示威者於7月中下旬，欲乘船偷渡前往台灣，因中途沒油而漂流到東沙群島，被台方海巡署查獲，並獲安置在高雄。台灣的陸委會回應時未有否認事件，僅稱沒相關資訊可提供。

《中國時報》引述知情人士指，上述5名港人包括曾被控暴動、襲警等4項罪名的24歲男子吳仲謙，他亦曾被控持有攻擊性武器或工具可作非法用途罪；以及去年曾闖入香港立法會的21歲學生文家健，其案件於今年6月開庭，法庭因他沒出庭應訊而發出拘捕令。他們被送到高雄安置，目前已完成隔離。

消息指，這批港人偷渡來台令當地政府感到棘手，若收留他們形同政治庇護，亦可能被牽涉到《港區國安法》中的勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。但若遣返他們回港，他們料即時被捕，違背現政府的立場，故官方低調處理事件並下達封口令，禁止消息外流。

陸委會發言人邱垂正周四（27日）受訪時被問及偷渡事件，他未有證實或否認，只稱「沒有這方面的資訊可以提供」。他又稱，非法入境既違法也有風險疑慮，政府絕不鼓勵；若因政治因素向台尋求援助，當局會依現行法規及人道原則處理，呼籲相關人士切勿觸犯法律。

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