解放軍渤海執行軍事任務　東部戰區陸軍野外駐訓

美軍神盾驅逐艦馬斯廷號周四（27日）駛入西沙群島水域，解放軍南部戰區新聞發言人李華敏大校指南部戰區組織海空兵力全程對跟蹤監視、查證識別，並予以警告驅離；又批評美方破壞南海國際航行秩序。與此同時，東部戰區陸軍發布圖文，指陸軍海防某旅連日展開野外駐訓暨實彈射擊。

東部戰區陸軍微信公眾號周四發布圖文，指陸軍海防某旅連日展開野外駐訓暨實彈射擊，亦是新裝備配發後該旅首次接受實戰化實彈演練檢驗，士兵已熟練掌握武器裝備的操作和作戰應用。文章披露，新列裝的某型防空導彈能適應多種地形，追蹤目標又快又準；某型反坦克導彈以光學瞄準跟蹤，導線傳輸指令，紅外半自動制導，能瞬間摧毀幾公里外的細小目標。

李華敏周五（28日）凌晨發布新聞稿，批評美軍神盾驅逐艦馬斯廷號，反映美方無視國際法規則，一再到南海挑釁滋事，以「航行自由」之名行航行霸權之實，嚴重損害中國主權和安全利益。中方敦促美方立即停止此類挑釁行為，嚴格管控海空軍事行動，約束前線海空兵力行為，以免引發不測事件。他又強調，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衞國家主權安全，維護南海地區和平穩定。

另外，遼寧大連海事局周五發出通知，渤海海峽黃海北部即日下午4時起執行軍事任務，至下月4日下午4時止，為期8日，期間禁止其他船隻駛入有關海域。

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