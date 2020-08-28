美官員指中國按貿易協議採購農產品　完成50項改革

中美首階段貿易協議中，中國承諾採購美國農產品的進度被指有所落後。美國貿易代表辦公室農業首席談判官杜德周四（27日）表示，中國按計劃落實農產品採購，美方將觀望一段時間；又指中國已完成協議中促進農業貿易的57項結構性改革的50項。

杜德在美國大豆出口委員會網絡研討會中發表演說，未有談到中美首階段貿易協議的約束性質、執行機制和再度加徵關稅的能力。被問及一旦未能遵守協議會有何制裁時，他強調這是為期兩年的承諾，雙方將繼續對話和討論，需注意一段時期內的發展，目前正每月評估相關進展。

杜德對美國肉類出口中國的情況持樂觀態度，指上半年豬肉出口升至新高；又指中國已購買很多美國玉米，最近亦增購更多大豆，大豆進口量已回升到貿易戰前的水平。但日前美國官方數據顯示，今年首7個月美國對華農產品及相關產品出口額為76.3億美元（約591億港元），只佔整體目標的約23%，進度大受質疑。

農產品採購以外，杜德亦指出中國已完成50項結構性改革，強調其牛肉和禽類市場變得開放，並推動乳製品出口增長超過20%。他表示，中美不僅在農業領域，在其他方面亦繼續進行大量討論和對話；又指中方在許多場合表明有此意欲，亦讓美方看到他們的具體行動，希望採購計劃能維持目前的速度。

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