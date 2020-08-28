台F16戰機維修中心揭牌　產業效益料達2000億新台幣

2020年08月28日 12:44
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    台灣漢翔公司F16戰機維修中心揭牌。（中時電子報圖片）
    台灣漢翔公司F16戰機維修中心周五（28日）揭牌，料30年產值高達795億元（新台幣，下同，約205億港元），每年可創造逾600個就業機會，總產業效益將達2000億元（約536億港元）。台灣空軍現役的142架F16戰機，未來將分批交由漢翔公司提升性能。台灣的蔡英文總統出席揭牌典禮。
    漢翔公司現正把F16A/B性能提升到F16V，維修員在F16廠商洛歇馬丁公司技術人員的指導下，將戰機拆開再裝上新裝備，維修員將了解F16的結構與零附件，在廠級維修同時培養維修人才。南韓、新加坡、印尼、泰國等都有F16戰機，但有軍方人士指，各國戰機都有機密，所以外國戰機送到台灣維修機會不大。
    蔡英文表示，F16戰機維修中心運作後，戰機維修所需的時間會大幅縮短，妥善率大幅提升，不僅有效強化台灣空軍實質戰力，更是發展國防產業的重要里程碑，啟動台灣航太產業邁向國際。
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