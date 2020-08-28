網紅館長遇襲：疑曾遭槍手性騷擾　摸胸達5分鐘

台灣網紅「館長」陳之漢周五（28日）凌晨在自家位於新北市的健身房遭槍擊受傷，槍手疑是日前曾性騷擾他的劉姓男子。陳之漢本月中旬直播時，透露在健身房遭男客人摸胸長達5分鐘，對方更邊摸邊稱「你好壯喔」、「讓我摸嗎」等。

陳之漢指，本月初在健身房訓練後，一名男客人突然拉住他的手。雖然當下感覺奇怪，但仍禮貌詢問有何要事，未料被對方不斷摸胸。本月16日凌晨，陳再次遇到該男子，對方一開口就要求退還健身會費，指健身房未有安排教練，又欲對其他員工動粗，甚至假裝自己被彈飛，聲稱「你推我，我要告死你們，我不會再來了」。陳當下表示要報警，該男子才跑離現場，但仍不斷叫喊「告死你們」。

陳之漢表示，原本打算放過對方，惟該名男客人事後竟聯絡健身中心主管，認為摸胸一事被「加油添醋」，決定要聯合律師朋友起訴他。陳坦言，被男會員摸胸相當不舒服，屬未經他人同意觸碰身體，呼籲人與人之間應該互相尊重，同時警告「以後貿然靠近我，我絕對一拳下去」。他當時又指，若該名男會員未有在3天內道歉，將會求償100萬元新台幣（約26萬港元）。

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