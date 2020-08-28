新冠肺炎：6醫生染疫死亡　武漢市中心醫院黨委書記蔡莉遭免職

湖北武漢市中心醫院在新冠肺炎疫情爆發期間，醫務人員損失慘重，其中被譽為內地新冠疫情「吹哨人」的眼科醫生李文亮等6名醫生先後染疫去世，數百醫護感染。內媒周五（28日）報道，該醫院周四（27日）召開幹部大會宣布，蔡莉不再擔任武漢市中心醫院黨委書記一職，由市衞健委副主任王衞華接任。

內媒從該院多名醫護人員處獲悉，周四召開的會議上蔡莉被免職，被指對院內疫情有直接責任。而接任該職位的王衞華亦參加此次會議，並與醫院同事見面，會上亦宣讀其履歷。資料顯示，現年53歲的王衞華曾擔任武漢市肺科醫院（市結核病防治所）黨委書記，於4月3日被武漢市政府任命為市衞健委副主任，曾負責籌備火神山醫院營運前的醫療準備工作。

內媒曾報道，該醫院共有230多名職工染疫，感染比例和死亡人數均居武漢各醫院之首，而醫護人員染疫的重要原因是「人傳人」訊息傳達不透明，院領導要求各科室人員不得公開討論病情，為怕引起恐慌，不允許醫護人員防護，隔離措施不到位，防護物資短缺等。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020