網紅館長遇襲：曾入海軍陸戰隊　退伍一度混黑幫討債維生

有「館長」之稱的台灣網紅陳之漢，周五（28日）凌晨遭遇槍擊受傷。他身形魁梧、形象霸氣，卻有坎坷的出身背景，從小在單親家庭長大的他，多次遭到霸凌。他成年後加入海軍陸戰隊服役，退伍後一度入黑社會幫人討債維生，直至28歲時開始參加各種技擊運動競賽，並開設健身房。

陳之漢19歲加入海軍陸戰隊服役，簽下志願役當士官，先後晉升為六六旅下士班長、中士副排長，曾擔任山地訓練、兩棲基地訓練和技擊訓練教官。他服役3年6個月後退伍，做過搬運工、送貨員等工作，直至 25歲時立志要開設自己的健身中心。他曾向多名武術家習武，專長自由搏擊、散打等項目，先後參加各種技擊運動競賽獲獎，直至2014年終開設「成吉思汗健身俱樂部」，推廣武術教育和健美運動。

2018年，韓國瑜參選高雄市長時曾拜訪陳之漢，兩人在直播中討論個人政見與觀點立場。陳一度備受批評，他事後澄清自己的專訪原則，不論任何政黨都歡迎拜訪。直至去年10月，時任高雄市長的韓國瑜宣布要選總統請假，陳之漢在直播斥對方「心思都不在高雄，為了選總統請假3個月」。

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