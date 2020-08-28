8人為博彩網站洗錢被捕　涉款20億人民幣

山西運城市警方近日搗破一個洗黑錢組織，該組織涉嫌通過「跑分平台」為博彩網站提供資金交易結算、支付通道，涉案資金流水約20億元（人民幣，下同，約23億港元），扣押贓款逾100萬元（約114萬港元）。警方逮捕及刑事拘留8名疑犯。

公安部開展「淨網2020」專項行動，山西運城市公安局網絡安全支隊偵查發現，張某某夥同雲南昆明以姚某某、馮某某為首的6人組織，涉嫌搭建、營運多個支付通道為博彩網站提供資金支付。

內媒周五（28日）報道稱，警方當場扣查23部手機、130多張銀行卡、14部電腦等涉案工具。該組織自去年開始，由張某某通過通訊程式QQ聯繫其他組織成員，並以上述方式獲利逾230萬元（約263萬港元）。

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