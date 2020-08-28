中紀委要求　制止餐飲浪費納入「四風」糾治

中央大力推行節糧、惜食之際，中紀委近日印發工作意見，要求各級紀檢監察機關，將監督節約糧食、堅決制止餐飲浪費作為一項重要任務，同時把其納入「四風」（形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風）糾治。

該工作意見強調，各級紀檢監察機關要把節約糧食、制止餐飲浪費作為落實中央八項規定精神、糾治「四風」的重要方面，納入監督檢查、巡視巡察的重要內容，強化日常監督；同時要拓寬監督渠道，及時利用「四風」問題舉報平台受理舉報。

中紀委黨風政風監督室有關負責人指，除依法處理頂風違紀、情節惡劣者，還要對違規公款吃喝、餐飲浪費問題嚴重的地區、部門、單位嚴肅追究領導責任，督促開展集中整治，另要通報曝光典型案例，以形成警示震懾作用。

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