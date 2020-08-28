台開放美牛豬進口　強化兩地經貿合作

台灣的蔡英文總統及行政院長蘇貞昌，周五（28日）在台北賓館舉行「行政立法協調會報」，討論美豬、美牛進口議題。會後，蔡英文宣布，在保護台灣市民健康下，依據科學證據、國際標準，訂定進口豬肉萊克多巴胺（瘦肉精）安全容許值，以及放寬30月齡以上美國牛肉進口。

蔡英文與副總統賴清德、蘇貞昌等人，下午3時出席記者會說明。她強調，這是台美關係發展最後契機，政府會做好把關、檢疫，並成立100億元新台幣（約26.8億港元）基金，保護協助境內養豬業，請全民和政府一起「勇敢走出去」。她又指出，台灣目前站在歷史轉捩點上，必須掌握戰略機遇，推開障礙，走向全球經濟新舞台。

另據台媒報道，過去反對美豬美牛進口的立委林淑芬、劉建國，當日均已事先向黨團請假，兩人均表示，不知道餐會要討論的議題，因黨團前一天才通知會議，因行程在身而不能出席。

美國161位眾議員去年12月曾致函貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer），呼籲啟動美台貿易協定談判；萊特海澤回函指出，須先解決現有的貿易障礙壁壘；直至今年6月，他表示美台之間依舊面臨長期貿易壁壘，台灣當時仍限制美豬美牛產品的市場進口，解決這些問題對於加深與台灣貿易投資關係至關重要。