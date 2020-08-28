網紅館長遇襲：綠營立委質疑犯案動機不單純　籲追查手槍來源

何博文（右）及黃國昌均認為槍手犯案動機不單純。

台灣網紅「館長」陳之漢周五（28日）凌晨遭槍擊受傷，劉姓男槍手犯案後即投案自首。民進黨新北市黨部主委、市議員何博文認為，此案的犯案行為及動機不單純，質疑背後有人教唆，劉男只是「收錢辦事」，呼籲警方應進一步釐清真相及追查手槍來源。

何博文在社交平台Facebook發文稱，劉男犯案後迅速自首、交代動機，感覺其犯罪行為和動機不成比例，似乎與「收錢辦事、了無牽掛、受人教唆小弟的犯案模式」如出一轍。他指出，陳之漢是公眾人物，犯人敢當街不避諱犯案，無論是否自首都會被拘捕，因此警方辦案重點除要調查手槍來源，更需繼續追查劉男真正的犯案動機。

時代力量前立委黃國昌亦質疑案件背後不單純，並在Facebook發文盤列5項疑點，包括劉男是健身會員，健身中心應有相關的身份資料，根本不需被人肉搜索；家住台北，卻遠赴新北林口區健身，加入健身會後卻在短期內製造衝突要求退費；犯案時直接對已上車的陳之漢開槍，再立即親赴派出所自首。

黃國昌指出，從閉路電視畫面可見，劉男朝陳之漢的身體連開數槍，認為陳僅四肢中彈應屬幸運，而槍手的犯案動機應該並非只是警告，呼籲警方應深入追查此案。