涉國民黨千億新台幣黨產　台大法官宣示黨產條例不違憲

台灣的《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》（下稱黨產條例）因涉及國民黨黨產而備受關注，台司法院大法官周五（28日）作釋字793號解釋，宣示黨產條例不違憲，據台媒報道，這或意味着國民黨千億元新台幣資產恐不保。

執政民進黨當局2016年通過黨產條例後，成立「不當黨產處理委員會」（簡稱黨產會），黨產會陸續認定中投、欣裕台與中華民國婦女聯合會等為國民黨附隨組織，並作凍結等多項處分。及後國民黨等則打起行政官司反制，由台北高等行政法院受理。

不過北高行審理合議庭認為，黨產條例有違反禁止溯及既往、明確性、比例等原則，或違正當法律程序。承審法官因此決定停止審理並聲請大法官解釋，獲後者決議受理，並在6月30日召開憲法法庭辯論。同時提出釋憲聲請的法官為免招致外界誤解審判不公等，決定不出席憲法法庭辯論，創下當地司法首例。

大法官周五宣示黨產條例不違憲，認為黨產會有調查、聽證並處分等權，未有侵害司法權，該條例亦未違反憲法保留原則。同時，以委員會形式運作的黨產會，可不受《中央行政機關組織基準法》規範限制。

國民黨主席江啟臣同日回應，指結果不令人意外，強調這也更證明一件事，即民進黨政府不只違法，連違憲的事情都做得出來。文傳會主委王育敏亦批評大法官喪失獨立性，並淪為民進黨附隨組織。考紀會主委葉慶元則指出，「個案式立法」、「溯及既往」、「限制在野黨發展」均為民主憲政的大忌，惟黨產條例卻以溯及既往的個案式立法來扼殺在野黨的發展，即同時踩到3條紅線，認為大法官認定合憲恐為全球民主地區所僅見，並以令人喟嘆來形容。

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