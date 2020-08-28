陸豐警方懸賞百萬人民幣　追緝53名在逃毒販

廣東陸豐市警方周五（28日）發布懸賞通緝蔡瑩洛等53名涉毒在逃疑犯，懸賞金額達40萬至100萬元（人民幣，下同，約45.7萬至113萬港元）。疑犯均涉嫌走私、販賣、運輸、製造毒品，其中蔡男已潛逃4年。

陸豐警方表示，自「颶風2020」專項行動開展後，今年以來已成功逮捕各類網上逃犯235人，其中30人為涉毒逃犯。其中在疫情期間，警方逮捕10名涉各類犯罪的網上逃犯，其中5人與毒案有關。截至目前，蔡男等56名來自陸豐的涉毒疑犯仍然在逃，其中3人身故。

警方呼籲知情民眾向警方舉報涉案人員的行蹤或提供線索，若包庇在逃疑犯，或為疑犯窩藏、轉移、隱瞞毒品及犯罪所得的財物，違者最高可判囚10年。

據悉廣東警方於2016年2月12日在一艘遠洋捕撈漁船夾層內繳獲2噸冰毒，其中蔡瑩洛等人涉及其中。陸豐市公安局於2017年10月已懸賞百萬通緝蔡男。惟蔡男至今仍未落網。

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