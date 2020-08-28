致國家損失1.4億元人民幣　株洲國投集團前董事長受審

湖南株洲市國投集團前總經理、董事長楊尚榮，涉嫌受賄、貪污、挪用公款、國有公司人員濫用職權罪，造成國家損失1.4億元（人民幣，下同，約1.6億港元）。案件周二（25日）一審在株洲中院公開審理，株洲市國資委及平台公司幹部職工等逾130人在同步以視訊旁聽庭審。

公訴機關指控稱，楊尚榮2010年至去年間，利用擔任株洲市國投集團總經理、董事長，同時兼任國投集團參股的株洲豐葉擔保公司總經理、董事長、董事等職務之便，為他人在融資擔保、資金出借、資產收購、承攬工程項目等事項上謀利，多次收受他人所送財物逾3935萬元（約4502萬港元）。

另外，楊涉在2015年初，在國投集團收購華南國際服飾城房產期間，與開發商黃義德商定以虛增價款的方式從中套取6000萬元（約6865萬港元）。同時，他涉挪用公款9300萬元（約1.06億港元），涉濫用職權造成國家損失1.4億元。

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