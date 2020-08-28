洪澇嚴重200萬貧困人口受災　1.3萬戶納新監測體系

內地南方多地近期洪澇災害嚴重，對此國務院扶貧開發領導小組辦公室副主任洪天雲周五（28日）表示，截至上周五（21日），安徽等9個省市嚴重洪澇災害涉及到296個貧困縣，受災群眾超過200萬人，當局已及時把可能出現返貧情況的近1.3萬戶納入了新的監測體系中。

國務院新聞辦公室當日舉行新聞發布會，洪天雲會上介紹，9省市嚴重洪澇災害涉及的貧困村達15,336個，並影響多個方面，包括道路被沖毀，阻礙了正常的物資流通；部分民眾從城市回鄉救災，收入上受到影響；基礎設施，如民眾的房屋也受到一些影響。

洪天雲進一步提及，逾200萬貧困人口受災情影響，尤其有13.7萬戶、40多萬人出現飲水困難，並有近萬戶、3萬多人住房出現問題。截至上周五，90%問題得到解決，另10%正在處置中，同時當局及時把可能出現返貧的戶數，包括脫貧的人口和邊緣人口納入新的監測體系中。此外，中央財政安排了1000億元人民幣（約1144億港元）對災區進行重建復建，各級地方政府，省市縣亦採取一系列有效措施支持貧困地區、貧困縣等。

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