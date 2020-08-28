銀保監查處違規行為　罰2銀行共逾9千萬人民幣

農業銀行及建設銀行被銀保監罰款。

內地傳媒周五（28日）報道，中國銀保監會近日依法查處一批違法違規案件，並對中國農業銀行股份有限公司（下稱農行）罰款5315.6萬元（人民幣，下同，約6083萬港元）；對中國建設銀行股份有限公司（下稱建行）罰款3920萬元（約4486萬港元）。

農行被發現向關係人發放信用貸款、貼現資金直接迴流至銀行承兌匯票出票人等多項違法違規行為，建行則被發現理財資金違規投資房地產、未做到理財業務與自營業務風險隔離等多項違法違規行為。

兩行的相關責任人員均被依法予以行政處罰，其中建行一名責任人員被終身禁止從事銀行業工作。中國銀保監會表示，會繼續按照黨中央、國務院決策部署，做好防範化解金融風險工作等。

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