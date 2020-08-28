男子被冒領公積金 法院以侵權人不明駁回起訴

山西臨汾市一名張姓男子，早前因公積金管理中心錯誤，要承擔他人冒領約5萬元（人民幣，下同，約5.7萬港元）款項；他近日以侵權為由起訴涉事部門，惟法院日前裁定，案件不屬民事行為，且侵權人不明確，需經警方偵破才能解決，故駁回起訴。

張某指，2011年曾有人偽造證件，冒領其住房公積金約5萬元。惟公司錯誤操作其同名同事戶口取錢，隨後公積金管理中心向其同事補回款項，張某便以為事件告一段落；但至去年8月，張打算購房時，卻發現自已公積金賬戶遭凍結，須付上述金額才能解封。

他事後以民事訴訟，起訴就職的聯通公司、臨汾公積金管理中心，以及負責辦理偽造證件的建設銀行3方，但終被駁回。日前，張某表示公積金賬戶已解凍，惟遭管理中心未經同意扣走被冒領款項。雙方正在交涉。

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