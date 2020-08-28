兩部門調整技術限制　規範對外出口管理

商務部、科技部周五（28日）調整發布《中國禁止出口限制出口技術目錄》（商務部 科技部公告2020年第38號），以下簡稱《目錄》。根據相關部門、行業協會等意見，調整涉及53項技術條目，從而規範技術出口管理，促進科技進步及對外經濟技術合作，維護國家經濟安全。

《目錄》調整包括刪除了4項禁止出口的技術條目；刪除5項限制出口的技術條目；新增23項限制出口的技術條目；對21項技術條目的控制要點和技術參數進行修改。

根據《中華人民共和國技術進出口管理條例》，凡是涉及向境外轉移技術，無論是採用貿易還是投資或是其他方式，均要嚴格遵守有關規定，其中限制類技術出口必須到省級商務主管部門申請技術出口許可，獲准後方可對外進行實質性談判，簽訂技術出口合約。

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