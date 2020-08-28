趙立堅iPhone發Twitter遭揭穿　網民：身體很誠實

中國外交部發言人趙立堅，周四（27日）在例行記者會上，就美國宣布制裁TikTok、微信等中國企業一事，直言中國人亦可以不用蘋果手機（iPhone）。惟事隔一天，有網民發現趙立堅在Twitter發文時，正是是使用iPhone。

有網民周四趙立堅個人Twitte帳戶發現，他當日凌晨零時16分的發文，清楚顯示「Twitter for iPhone」，反映其亦是使用蘋果手機。事後亦有網民發現，不論是Twitter或微信，趙立屋都是用iPhone發文，有網民笑稱，「身體很誠實」、「講一套做一套」、「快買部華為」。

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