女職員實名舉報上司欺凌　中銀分行成立小組調查

中國銀行一名前員工近日發布一篇7000多字舉報信，自述入職中國銀行北京分行宣武支行後，因替原油寶受害者發聲而被折磨致精神崩潰，在長達3個月的「圈禁」後遭開除。這封舉報信牽涉多名中國銀行宣武支行及陶然亭營業網點領導。中國銀行北京市分行周五（28日）回應，已成立專門工作小組調查。

李晉琛自述，她前年研究生畢業後就職於中國銀行北京分行宣武支行，從事櫃員工作至今年8月6日。她表示，發文後於周四（27日）凌晨，因涉嫌誹謗被傳喚至北京西城分局椿樹派出所，當天中午被准許離開。

她在舉報信中指出，宣武支行陶然亭營業網點閻科主任長期對她進行騷擾和精神壓迫，閻科主任刪除了客戶給自己的表揚或感謝信，又利用監控攝像頭監控她，她在精神徹底崩潰之下損壞了監控。

之後，她被迫寫檢討書，每日上交學習心得，被無由剋扣工資。今年8月5日，宣武支行發了8月份基本工資，為80.7元人民幣（約90港元），並聲稱剩下的均交了保險。宣武支行紀委書記張濱阻礙責任追究並威脅其家人。

她更聲稱，自己被困在銀行電梯旁的茶水間3個月，「關了我3個月的水房，沒有能學習的桌子，每天只能趴著看看書，梳化已被我坐破皮」。

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