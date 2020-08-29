擁20家公司 ofo始創人戴威再收限制消費令

內媒共享單車企業ofo小黃車關聯公司北京拜克洛克科技有限公司法定代表人戴威，本月13日收到限制消費令。他擁有至少20家公司，此前已收到多條限制消費令。

上述消息是內媒查閱天眼查APP所得，立案日期是本月13日，根據消費限制令，戴威不得在星級以上賓館、酒店夜總會、高爾夫球場等場所進行高消費，不得購買不動產或者新建、擴建的高檔裝修房屋等。限制消費令由湖南長沙市雨花區人民法院下令，立案執行申請人羅欣。

戴威是ofo始創人兼CEO，畢業於北京大學光華管理學院，2014年與4名合夥人創立ofo。

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