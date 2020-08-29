男子滿身傷痕疑被虐打致死　警刑拘情婦

內蒙古包頭市一名張姓男子渾身是傷死在酒店內，警方通過監控片段發現，張男生前與一名呂姓女子在酒內獨處近7小時，警方懷疑他遭呂女虐打致死，已將呂女刑事拘留。死者妻子指出，丈夫曾在街頭脫光跪地遭呂女毆打，兩人對外更自稱是情侶關係。

事發於本月11日，張男與已包養4個月的情婦在包頭市一間賓館開房。當晚，張男因感身體不適，到前台要求工作人員替他買藥，但職員見張男滿身傷痕，於是報警。惟張男拒絕就醫，次日被發現死亡。警方調查發現，張男非自然死亡。

內媒報道，6月19日，河北保定市，高挑瘦弱的張男在街頭遭呂女暴打數分鐘，呂女甚至「命令」張男脫光衣服當街跪下，張男不發一語，乖乖聽令，任由呂女用皮鞭抽打面部，旁邊聚集不少圍觀者，其中多人上前勸阻，但呂女不為所動，張男其後受傷送院。

張男妻子趕到醫院，見丈夫滿身是傷，肋骨斷了好幾條，頭部傷勢最為嚴重。當時除了張男母親在場，還有呂女在旁陪伴。張男出院後，呂女聲稱自己墊支了醫院費用，要求張男母親償還5萬元（人民幣，下同，約5.6萬港元）。得知丈夫出軌後，張男妻子才想起今年4月開始，丈夫便以各種理由先後取走父母的26萬元（約28萬港元）養老金，全部花光。

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