糧庫競拍玉米驚現大量蟲眼　官方：正噴藥滅蟲

內地糧食問題備受關注，吉林大安一糧庫競拍玉米，被發現有大量蟲眼。涉事的中儲糧大安直屬庫有限公司相關負責人表示，情況屬實，正在噴藥滅蟲。此外，中儲糧吉林分公司方面表示，將介入處理此事。

來自黑龍江的糧食商人楊錦，今年7月23日在國家糧食交易中心平台上看到中儲糧吉林大安糧食中心庫燒鍋鎮糧庫有玉米競拍信息，起拍價每噸1690元（人民幣，下同，約1900港元），屬於低價，經過多輪競價，他最終以每噸2100元（約2400港元）的價格成功拍下。

不過，在玉米裝車時，他發現大量玉米都有蟲眼，夾雜許多活蟲。他表示：「這哪是二等糧，明顯不符合國家標準。」按照合同約定，若賣方設置障礙未按合同規定的時間、質量、品種、數量完成交貨的，以及所提供標的不具備出庫條件，屬於違約行為。在楊錦看來，糧庫方應當承擔其部分損失。

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