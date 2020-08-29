60箱米酒摔破玻璃遍地　酒氣沖天嗆昏路人

台灣新北市瑞芳區台2線濱海公路，一輛滿載米酒的大貨車駛過時，疑似因未綑牢貨品令車上60多箱米酒跌落路面，周圍酒氣沖天，路面滿布碎玻璃及濕滑的米酒，讓路過車輛有打滑的危險，路過司機更被嗆得頭昏眼花。米酒貨車司機其後通過酒精測試，警方已向他開告票。

涉事貨車周五（28日）上午9時28分，由宜蘭酒廠駛往新北市的倉庫，途中行經濱海公路時發生事故。現場布滿大量碎玻璃，米酒揮發的濃烈酒氣，讓經過的司機被嗆得頭昏眼花，更有經過民眾喊「好兄弟出來搶米酒喝了」。據了解，米酒散落地面，範圍長達30米，公路總局基隆工務段清除人員，於10時06分抵達清理。

警方指，只要裝載整體物品有「超重、超長、超寬、超高」情形，而未隨車攜帶臨時通行證或未依規定路線、時間行駛」、「所載貨物滲漏、飛散或氣味惡臭」、「裝載危險物品未隨車攜帶臨時通行證」等情況，最高可罰9000元新台幣（約2400港元），並責令改正或禁止通行。

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