校長涉性騷擾女教師被停職　警方介入調查

林某在社交網站公開事件；任教學生家長對林某表達支持。

福建寧德市蕉城區一間學校近日有林姓女教師實名舉報，聲稱遭該校鍾姓校長猥褻。鍾某日前否認指控，惟蕉城區教育局周三（26日）通報，即時暫停鍾某校長、校支部書記職務；區公安、紀委、教育局已介入調查，正進一步跟進事件。

林某稱，本月23日鍾某以教學工作變動為由，傳喚自已到校長辦公室談話，期間鍾某趁林某不備將其抱住並猥褻，林某奮力掙扎逃跑。後林某將事件告知父親，在家人鼓勵下向公眾揭發，並實名向教育局舉報。

其任教學生的家長在得悉事件後，紛紛對林某表達支持和鼓勵，稱：「大家支持你」、「怎樣才能把這事公諸於世」、「必須揭發，支持您，我們可以怎麼幫到您？」

教育局通報強調，對於林某的舉報，將以事實為依據、以法律為準繩，對任何違反師德師風的行為，一經查實，將嚴肅處理，絕不孤息。

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