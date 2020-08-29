男子為主播女友打賞「贖身」　人財兩空後報案

上海男子黃敏在直播平台結識女主播吳XX，二人迅速成為戀人。惟後者與平台老闆張X、員工范X串通，以「贖身」為幌子，詐騙黃敏15萬元（人民幣，下同，約17萬港元）。上海市閔行區檢察院以詐騙罪起訴吳、張、范3人，法院分別判囚3年至10個月不等，並處罰金。

黃敏去年底結識吳XX，吳告知他想與平台解約，但平台要求條件是充值15萬元直播禮物，黃敏於是購買禮物打賞給她。其後，吳告知黃敏，老闆張X要求再充值4萬多元（約4.5萬港元）禮物，黃敏照辦。不料，老闆又提出新要求，稱吳的解約金都是朋友代為充值，不能作實，反而要她賠償公司20萬元（22萬港元），另續約1年。

吳於是將事情告知黃敏，並稱之前打賞的15萬元退不回來。黃敏損失巨大，痛定思痛，發現當中有詐，他想起吳提及的所有合同都沒有給他看過，兩人也從未見面，而當他問錢的事情時，吳只說「沒有辦法」。他始知受騙，於是報案。

經查，一直以來，與黃敏透過微信聊天的不是女主播吳XX，而是直播平台的鍵盤手范X，他假借吳的身份欺騙黃敏，與他「談戀愛」，不斷引誘他買禮物，數額巨大。平台主播吳XX則只是在直播時與黃敏聊天，黃敏卻信以為真。而平台老闆張X對這一切均知情。3名被告對違法犯罪事實供認不諱。

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