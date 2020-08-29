警破製假藥案拘3人　繳逾1千萬粒壯陽藥

北京市通州區警方去年破賣「三無」壯陽藥案拘6人，這些藥物來自陝西的一個「黑工廠」。警方近日終於搗破這個「黑工廠」，查獲1000多萬粒藥，涉額上億元（人民幣，下同），拘捕3人。

警方指，這些藥的主要成分是廉價的中草藥，再混入西地那非製成，屬國家禁止藥物，服用後會對人身體肝腎功能造成傷害。這個製藥團夥在陝西咸陽市一個普通民房設製藥場所，沒有任何消毒措施，衞生情況差，所有藥都隨意往地上放。警方續指，這些藥的售價是68元（約77港元）一盒，但實際成本很低，算上包裝盒的成本也只是1至2元。

今年6月2日，專案組警員會同陝西警方，一舉打掉該犯罪團夥，查獲加工設備9台，成品藥1000多萬粒，包材及原料粉4000多公斤。至此，一個跨省市生產銷售有毒有害保健食品的犯罪鏈條被斬斷。

今年5月12日以來，北京警方按照公安部統一部署啟動「崑崙2020」專項行動，劍指危害食品安全犯罪行動、危害藥品安全犯罪行動等五大領域。截止8月21日，北京警方共查破食藥環和涉野生動物犯罪刑事案件216宗，打掉犯罪團夥58個、刑事拘留724人，搗毀各類黑工廠、黑窩點127處，涉案價值達6.16億元（約6.8億港元）。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020