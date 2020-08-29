台男贈手機叫少女自拍裸照　大膽傳訊：想摸X魚

台灣一名梁姓男大學生去年透過網絡遊戲結識14歲中學女生小芳，更贈予她一部手機，之後要求她自拍裸照供自己欣賞，還傳訊：「想摸妳的X魚」等猥褻話語。小芳母親得知後憤而提告，台中地院審理後，依與14歲以上未滿16歲女子猥褻罪、製造少年猥褻行為電子訊號罪，判囚梁男1年8個月、緩刑3年。

判決書指出，梁男去年8月17日與小芳約會，贈對方手機，對方則同意他撫摸胸部、親吻臉頰，翌日梁男要求小芳拍攝裸照，小芳遂自拍胸部與下體照片各一張，傳給梁男觀賞。同年月22日，雙方再度約會時，在一處停車場中，梁男再度撫摸猥褻小芳，翌日再度要求小芳拍攝裸照，小芳又自拍一張下體照片給梁男。小芳母親之後發現女兒持來歷不明手機，更見到女兒與梁男對話及不雅照片，十分生氣，於是到警局報案。

台中地院審理時認為，梁男沒前科，坦承犯行，且已賠償小芳父母，與對方和解，顯示梁男犯後已認真致力彌補，有真心的悔過，故判其緩刑，條件是參加3場法治教育，禁止對小芳實施兒童及少年性剝削防制條例、刑法妨害性自主罪章所定的不法侵害，可上訴。

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