警破跨省非法傾倒危險廢物案　涉183萬噸廢物

江西省生態環境廳周五（28日）通報，吉安市峽江縣查處一宗跨省非法傾倒危險廢物案，涉案傾倒的183.56噸危險廢物已被妥善處理，疑犯被刑事拘留。這是江西省今年開展嚴厲打擊危險廢物環境違法犯罪行為專項行動以來，第一宗查實的個案。

今年5月25日，吉安市峽江生態環境局接群眾舉報稱，有人在峽江縣巴邱鎮晏家村山林中一廢棄養豬場內開挖水池，並用罐車裝運、傾倒刺鼻性不明液體於池內。接到舉報後，吉安市峽江生態環境局立即組織執法人員前往調查，經有關機構檢測分析後認定傾倒廢水為危險廢物。

後經公安部門查明，初步判定危險廢物來自江蘇省崑山市。3月30日至5月24日期間，疑犯16次從江蘇崑山將危險廢物運至江西峽江縣傾倒，案件正在進一步調查中。

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