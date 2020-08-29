無牌行醫致男嬰傷口感染身亡　黑市醫生遭起訴

上海一名1歲男嬰早前被熱水燙傷送院後，父母因醫療費過高而放棄正規治療，轉到一名無牌王姓醫生的診所接受診治。王男給男嬰塗抹「自家祖傳膏藥」，男嬰在治療期間反覆發燒，在24日後因傷口感染嚴重而死亡，警方及後逮捕王男。上海市浦東新區人民檢察院近日以非法行醫罪起訴王男。

內媒周四（27日）報道，男嬰在家中爬行時打翻熱水壺被燙傷，雙腿燙傷面積達10%。男嬰送往醫院治療後，治療費竟達1萬元（人民幣，下同，約1.12萬港元），父母擔心醫藥費太貴，便堅持為孩子辦理出院手續。他們聽聞王男善於治療燙傷，便立刻前去求醫。但豈料王男給男嬰塗抹的藥膏只是卻是由普通的冰片、麻油、松香、廣丹等成分構成，最終男嬰感染致死。

檢察院介紹，王男在本年5月7日至5月31日期間，在未取得醫師從業資格情況下，擅自對燙傷的男男嬰進行治療，導致其因下肢燙傷後膿毒性休克死亡。在6月16日，王男接獲警方通知男嬰死訊後，在前往公安機關投案時被警方拘捕。6月19日，王男對死者家屬賠償105萬元（約120萬港元）。

檢察院認為，王男非法行醫諷致病人死亡，情節嚴重，證據確實。但考慮到王男在男嬰死後打算自首，而且願意認罪，加上已經對被害人家屬進行了賠償，故可對其從輕處罰。

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