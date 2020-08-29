所長上任當日拘9賭客　網民：新官上任三把火

多名賭徒在西港區新興街一處市場聚賭。

台灣台南市佳里警分局西港分駐所新任所長蘇家戊，周四（27日）正式上任。惟他當日中午便指揮拘捕行動，到西港區新興街一處市場拘捕9名賭徒，查扣賭具撲克牌1副、賭資6310元新台幣（約1700港元）。全案詢問後依賭博罪嫌移送台南地檢署。網民指：「新官上任三把火。」

西港分駐所獲報，西港區新興街一處市場內有疑似賭博迹象，新任所長蘇家戊立即帶員前往查緝，發現一群在工地工作的工人，因大雨影響提前收工，領取當日薪資後，就玩牌小賭。

他們於工地附近已停業閒置市場內，以撲克牌點數比大小方式聚賭，現金壓注賭輸贏，警方到場發現該處為公眾時常出入場所，這些工人於公共場所公然聚賭，屬違法行為，將9名賭徒全部帶回偵辦。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020