男子殺弟後潛逃20年　因酒駕被查意外落網

廣東佛山市南海區公安局交警大隊在周一（24日）查處一名酒後駕駛電單車男司機時，因其無法出示有效的身份證明文件而產生懷疑。到其住所核查後，意外發現該男子竟是20年前涉嫌在廣西南寧殺害弟弟的在逃疑犯，於是將其逮捕。經審訊後，疑犯黃某德承認故意殺人，黃男目前已被移交至廣西南寧警方。

南海區警方周三（26日）通報稱，交警大隊官窰中隊周一晚上在松崗譚頭大道設路障查車時，一名電單車司機搭載著女乘客駛來，警員因2人均未佩戴頭盔而上前攔截，司機隨即掉頭逃跑，但被警員制服。司機當時滿身酒氣，警員懷疑其酒後駕駛，最後酒精呼氣檢測證實其體內酒精濃度超標。

警員遂要求男子出示身份證及駕駛證，男子稱自己丟失證件，且忘記身份證號碼。為準確核實男子身份，警員要求到其住處核查。警員檢查後發現，男子家中名片寫有「黃某德」和其身份證號碼的字樣。警方及後發現黃某德與一宗命案有關，將其帶返警局調查。黃男供認在2000年2月25日與其弟弟發生矛盾，最後持刀砍死親弟。黃男其後離開廣西，隱藏身份在外生活至今。

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