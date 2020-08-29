新冠肺炎：內地增9宗確診　北京首日分階段開學

國家衞健委周六（29日）通報稱，內地新增9宗新冠肺炎確診病例，均為境外輸入病例，無新增死亡病例，目前累計85,022宗確診，其中4634人死亡。北京周六起實行分階段開學，小學一年級、中學初一、初三、高一、高二、高三是首批復課的學生。

通報顯示，新增的確診病例分別為上海3宗，福建、廣東和四川各2宗，另新增10名無症狀感染者。目前仍有262名患者需留院治療，其中4人為重症患者。

北京有中學分兩個門口讓學生進校，有學生表示，開學可以見到同學心情激動，並認為只要做好個人衞生及清潔就不擔心學校會有疫情。有家長亦表示不擔心，學校已發布防疫指引要求和為學生準備口罩。

湖北武漢市周五（28日）召開新聞發布會，會上通報今年秋季中小學校全面開學及常態化疫情防控工作。武漢市教育局表示武漢近140萬學生可於下周二（9月1日）開學，校內毋須戴口罩，惟中小學生應當隨身帶備口罩。

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