受賄為黑惡勢力當保護傘　珠海前政協副秘書長遭雙開

廣東省紀委監委周六（29日）在官網通報稱，廣東珠海市前政協副秘書長鄭潮龍，涉以權謀私、受賄和為黑惡勢力充當保護傘，被開除黨籍和公職。省紀委監委將沒收鄭潮龍違紀違法所得，並將其所涉問題和財物移送檢方審查起訴。

通報顯示，鄭潮龍收受名貴特產類禮品，接受可能影響公正執行公務的宴請；不按規定報告個人有關事項，違規從事營利活動，借用管理和服務對象巨額資金買賣股票，為配偶在經營活動中牟取利益，收受購房優惠；利用職務上的便利，為他人在項目用地調整等事項上提供幫助，非法收受財物，數額巨大。

省紀委監委認為鄭的行為已構成嚴重職務違法和涉嫌受賄罪，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。資料顯示，現年57歲的鄭男是廣東潮州市人，自1986年7月參加工作，曾擔任珠海市國土資源局副局長、局長、黨組成員、黨組書記、兼任市規劃局、市房產管理局副局長、市交通運輸局局長黨組書記等職位。他自去年1月開始擔任市政協副秘書長，今年4月涉嚴重違紀違法受查。

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