王毅訪法晤馬克龍　冀年內完成中歐投資協定談判

在法國訪問的中國國務委員兼外交部長王毅，周五（28日）與法國總統馬克龍在巴黎愛麗榭宮會晤，強調中歐始終是合作夥伴，不是競爭對手。王毅其後亦會見法國總統外事顧問博納，期望年內完成中歐投資協定談判，推動中歐關係取得更大發展。

法國是王毅歐洲訪問的第4站，此前已訪問意大利、荷蘭和挪威。王毅向馬克龍表示，中方願與法方認真落實兩國元首達成的重要共識，加深兩國全面戰略夥伴關係，當務之急是在疫情防控常態化的情況下，有序重啟兩國各領域交往，在藥品、疫苗研發和防範未來大規模流行病等方面加強合作，雙方應繼續支持世界衞生組織，反對將疫情政治化和病毒標籤化。他又指，中歐雙方共識遠大於分歧，中、法、歐應攜手開展下一步的多邊議程，加深中歐全面戰略夥伴關係。

馬克龍則指，法中保持戰略溝通具有重要意義，法方高度讚賞中方將新冠疫苗作為全球公共產品的承諾，願加深兩國抗疫、經貿、農業等領域的合作。他指，法方願與中方支持多邊主義，在公共衞生、氣候變化、生物多樣性以及非洲等問題上加強合作，共同落實好二十國集團的暫緩最貧困國家債務償付倡議；又表示期待早日再次訪華。

王毅之後與法國總統外事顧問博納、外長勒德里昂等人會面。王毅訪法期間，有逾百民眾在法國外交部外集會，聲援新疆維吾爾人及香港，並要求法國政府堅持人權優先的原則，明確表達反對中國政府壓迫少數族群的立場。法國警方派員到場戒備。

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