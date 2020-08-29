女子農耕突遭蜜蜂攻擊半小時　後背螫滿尾刺

浙江麗水遂昌縣一名黃姓女子早前在農地耕種時，突然遭到一群黑色蜜蜂攻擊半小時後，變得乏力和頭暈。她隨後被送到急診室搶救，醫生從黃女的背部挑出400多根蜜蜂尾刺。網傳照片顯示，紗布上全是密密麻麻的蜜蜂尾刺，令人毛骨悚然。目前黃女病情已轉趨穩定。

醫院急診室醫生翁建武表示，黃女抵達醫院時，她的頭部、頸部及背部，全是密密麻麻的「蜂針」。她向醫生表示，全身乏力，頭暈呼吸不暢。醫生隨後為黃女進行挑針、預防過敏、護理和解毒等治療。

黃女憶述事發經過時，仍心有餘悸指，「當時我正在農田裏幹活，沒過一會兒，突然就一大群蜜蜂飛來飛去，追着我叮咬」。翁建武表示，一旦遇上蜜蜂，不能亂跑，可蹲下並用厚衣服護住頭部，或跳入水中，可躲避蜜蜂螫傷。

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