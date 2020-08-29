美艦美利堅號疑現台灣東部外海　美軍機頻出沒周邊

中美近期在南海以至台海的角力加劇，北京大學海洋研究院的南海戰略態勢感知計劃（SCSPI）周五（28日）指出，美軍兩棲攻擊艦美利堅號周四（27日）疑出現在台灣東部外海，最新型的「月亮女神」戰場偵察機及P8A「海神」反潛機，周五亦分別出現在台灣周邊。

SCSPI在Twitter引述衞星圖片發文指，有「輕型航母」之稱的美利堅號周四疑在台灣東部外海出沒；該攻擊艦仍持續進行任務，不定時在社交網發布相關照片及影片。至周五，美國陸軍月亮女神偵察機又在台灣北方外海、中國東海防空識別區範圍內出現。

SCSPI指，周五另有一架C2運輸機從菲律賓海飛往駐日美軍基地，意味航母列根號已離開關島。美國海軍同日再派出兩架P8A反潛機，經巴士海峽在台灣南面的南海地區執行任務。該平台指，近日多個颱風相繼平息後，美軍明顯加強在區內的偵察活動。

中國近日亦加強軍事活動，在四大海域密集演練。中國海事局近期發布的相關資訊顯示，解放軍本月下旬以來在黃海、東海、渤海、南海組織多場軍事活動，包括武器實彈射擊演習和相關軍事訓練。東部戰區海軍某驅逐艦支隊和海軍航空兵某旅，近日亦組織多場實戰化訓練。

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