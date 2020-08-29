女兒接種3疫苗致全身癱瘓　母索償無果憂耽誤治療

河南輝縣市女子何方美的4歲女兒早年因注射3種疫苗導致全身癱瘓，何方美到處尋求解釋和索償，惟竟因涉嫌尋釁滋事罪被捕。何周六（29日）在Twitter發文稱，對孩子的未來很擔憂，希望得到治療，日後可自理，「6歲之前是那個黃金治療期，不應該被公安維穩給耽誤」。

何方美的女兒於2018年3月未滿2歲，一個月內注射中國醫科院的甲肝、北京天壇生物的麻腮風和武漢生物的百白破3種疫苗後，導致病毒性脊髓炎而癱瘓，至今雙手不能抓握東西、不能行路和獨坐，包括大小便等都不能自理。何方美曾表示，她的女兒全身癱瘓、進食困難、呼吸困難，形容住院期間「是個漫長、令人焦慮和絕望的時期」。

何女表示，她的女兒雖經過搶救檢回性命，但後續仍得接受長期治療，每一天的治療費都得花上逾千元人民幣。何女四處要求賠償，但都未獲合理的說法。她周六向境外媒體表示，不希望地方政府為了維穩，耽誤孩子的治療，稱「不要把我當成恐怖分子這樣看着我，我也是一個受害者呀！」

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