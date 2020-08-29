神秘律師50萬美元保釋唐娟　美法官批准

中國生物科研人員、據報曾藏身中國駐三藩市總領事館的37歲女子唐娟，於美國被控簽證詐騙罪名，法官以有潛逃風險為由下令繼續拘留她。美媒周五（28日）報道，一名與唐娟素不相識的華裔男律師「C先生」周四（27日）向法庭提出以50萬美元（約390萬港元）房產擔保，保釋唐娟。美國聯邦地區法官於周五批准唐娟保釋。

此次審判以視訊會議方式進行，法官周五詢問提出保釋唐娟的C先生，是否有中國政府或軍方人員與他聯繫；C先生表示與他們沒有聯繫。法官強調，在擔保材料備好之前，不會簽署釋放令。而在辦理保釋手續或檢方可能提出異議期間，唐娟仍將被羈押至少一個星期。

唐娟被捕後，被送進位於加州的薩克拉門托監獄扣留至今。法官周四表示，他對C先生的做法感到震驚，因對方在此之前並未見過唐娟。檢方擔憂唐女被保釋，中國政府可能會幫助她逃脫。中國外交部周五回應稱，尚不了解C先生的舉動，並敦促美國維護唐娟的健康安全和權利。

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